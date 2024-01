LBA | la Virtus Bologna scopre Rihards Lomasz

Leggi su europa.today

(Di martedì 2 gennaio 2024) Laapre il 2024 presentando uno dei due arrivi invernali, il lettoneLomažs, che con la canotta delle V Nere ritrova in un colpo solo l'Eurolega e il suo ex ct della Nazionale, il coach Luca Banchi: “Questa rappresenta una nuova e grande opportunità per me, allo stesso...