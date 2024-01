Lazio | Kamada deluso | gli scenari sul mercato

(Di martedì 2 gennaio 2024) Scaricato dal Giappone. Daichiera sulle spine da giorni, aspettava la convocazione per la Coppa d'Asia, ci teneva tantissimo. Alla fine non è arrivata. Il cittì Moriyasu ha ufficializzato ieri ...

Il cittì Moriyasu ha ufficializzato ieri i 26 prescelti, non c'è il centrocampista della. Dall'empireo dell'esaltazione all'abisso della delusione.in pochi mesi ha perso tutto , anche ...La, a gennaio, non ha mai perlustrato il mercato con convinzione. Quest'anno qualcosa può ... la vittoria sul Frosinone ha incoraggiato Lotito a intervenire e la mancata convocazione di...La Lazio si prepara per la trasferta di Udine. Il 7 gennaio andrà in scena per la squadra di Maurizio Sarri la prima partita del 2024 e tra i banchi dell'Udinese c'è ...Da Lotito uno sforzo per la Champions, il ds a caccia di occasioni all’estero e il croato va verso la Germania ...