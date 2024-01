Lautaro Martinez verso il recupero Inter-Verona da titolare? – SM

(Di martedì 2 gennaio 2024)viaggia speditoil rientro in campo questo sabato in. Sulla sua titolarità ci sono ancora dubbi, spiega Sport Mediaset. RITORNO –e Federico Dimarco hanno svolto quest’oggi un allenamento personalizzato nei campi di Appiano Gentile. Le sensazioni sul rientro in campo dei due giocatori dell’sono positive, entrambi dovrebbero essere parte del gruppo per la partita contro il. Sull’argentino ci sono dubbi circa la titolarità: non è detto che Simone Inzaghi lo utilizzi dal primo minuto. Marko Arnautovic potrebbe essere confermato al centro dell’attacco dell’assieme a Marcus Thuram. La situazione è in continuo divenire, tutto dipende dagli ultimi ...

Una sfida in cui il tecnico spera di avere a disposizione nuovamente il capitano, dopo le assenze delle ultime partite. L'attaccante argentino ha svolto lavoro personalizzato, c'è ...Commenta per primo Arrivano aggiornamenti dal Suning Training Center, in merito alle condizioni die Federico Dimarco, in vista della sfida contro il Verona, primo appuntamento per i nerazzurri in questo 2024. Secondo le ultime indiscrezioni in arrivo dalla Pinetina, i due ...Inter, problemi per Simone Inzaghi: uno dei titolari nerazzurri lascia l'allenamento, condizioni da verificare ...Arrivano aggiornamenti dal Suning Training Center, in merito alle condizioni di Lautaro Martinez e Federico Dimarco, in vista della sfida contro il Verona, primo appuntamento per i nerazzurri in quest ...