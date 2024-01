Lautaro Martinez | agente tratta con l’Inter! Lui ha un solo pensiero – Sky

Leggi su inter-news

(Di martedì 2 gennaio 2024)sta meglio e con ogni probabilità rientrerà già il 6 gennaio per Inter-Verona. Come sottolineato da Matteo Barzaghi su Sky Sport, Inzaghi non intende cadere in un altro passo falso e contro i gialloblù vuole puntare sull’argentino. Intanto l’continua are con l’Inter per il rinnovo di contratto DI NUOVO IN CAMPO –scalpita dopo l’infortunio che lo ha tenuto fuori sia con il Lecce che con il Genoa in campionato. Simone Inzaghi lo ritroverà il 6 gennaio per Inter-Verona, prima partita del 2024 nella quale non intende inciampare in un altro passo falso. L’assenza dell’argentino a Genova si è fatta sentire, come dimostra anche la prestazione di Marcus Thuram che si esalta conal suo fianco....