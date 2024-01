L’associazionismo imprenditoriale della Penisola Sorrentina si organizza per il 2024

Leggi su ildenaro

(Di martedì 2 gennaio 2024) A partire da questo mese le associazioni Confindustria Turismo, Confcommercio Sorrento e Atexsi incontreranno mensilmente per discutere di proposte da presentare alle istituzioni, di analisi sulle priorità territoriali, di iniziative dare sui territori. “Le tre associazioni – si legge in una nota firmata da Sergio Fedele, presidente Atex Campania, Mario Colonna, vice presidente Sezione Turismo di Confindustria Napoli, e Vincenzo Ercolano, presidente Confcommercio Sorrento – intendono dare un contributo fattivo per lo sviluppo, la protezione e la regolamentazione del turismo. Un percorso già avviato nel 2023 che le associazioni intendono rafforzare con metodo e continuità. Con la consapevolezzadiversità dei rispettivi ruoli, le ...