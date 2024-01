L' assegno di inclusione fino a 10 920 euro e gli sgravi per chi assume i beneficiari

(Di martedì 2 gennaio 2024) Lunedì 1° gennaio 2024 è entrato in vigore l'di(Adi): insieme al supporto per la formazione e il lavoro (Sfl), partito lo scorso primo settembre, sostituisce il reddito di cittadinanza. Si tratta di una misura messa a punto dal governo Meloni, rivolta ai nuclei familiari che...

Il 1° gennaio del 2024 è entrato in vigore l'di(ADI), uno dei due sussidi introdotti lo scorso maggio dal governo di Giorgia Meloni per sostituire il reddito di cittadinanza, che oggi smette definitivamente di esistere. L'...Violenza di genere ediAll'interno delle istruzioni dedicate alla compilazione della Dsu viene incluso anche un paragrafo specifico per donne e uomini che sono stati inclusi in ...Il ministro del Lavoro: «Avanti sulle semplificazioni per imprese e lavoratori, obiettivo di legislatura la riduzione strutturale dei costi del lavoro anche a vantaggio delle aziende» ...Bonus asilo nido, nel 2024 arrivano gli aumenti. L'importo riceverà un incremento notevole ed è destinato a quei nuclei familiari con un Isee non superiore a 40mila ...