L’anno di Papa Francesco | «Attendista in politica estera | rivoluzionario in dottrina»

Leggi su panorama

(Di martedì 2 gennaio 2024) Eccoli i piani di riflessione lungo cui riassumere il 2023 di Bergoglio, anno che deve essere necessariamente letto, almeno per una parte degli accadimenti oggetto di riflessione, partendo dai primi mesi del 2022. Da un lato c’è il piano delle relazioni internazionali, tenuto apertamente equidistante da Kiev e Mosca come da Israele e Hamas, con illatinoamericano capace di ribaltare la “” della Santa Sede non più letta dai palazzi vaticani, ma dalle periferie e dai tanti Sud del mondo. Distacco dall’Occidente, in particolare dagli Usa, con lo sguardo sempre più rivolto all’Oriente con le visite a molti Paesi islamici, senza dimenticare la pressante richiesta di giustizia per l’Africa, e le nuove “alleanze” con Pechino e Mosca, come era accaduto con lo stesso Putin, ricevuto con grandi onori in Vaticano nel 2019. E, ...