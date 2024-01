L' anno che verrà | l' analisi geopolitica

(Di martedì 2 gennaio 2024) Se il 2023 è stato uncomplicato quello che sta per arrivare si apre con due guerre in corso e molte insidie tra le quali c’è il terrorismo islamico.

"Le indagini sono ancora in corso ma l'indagato ha confessa to e la dinamica appare abbastanza chiara". Così il Maggiore Andrea Coratza, comandante ... (liberoquotidiano)

... dalle incognite di due conflitti, dagli esiti altamente incerti, e dell'più elettorale di ... E' il punto numero uno per Roma, insieme a quella rinnovata attenzione al Sud globale e all'Africa...PERTH (Australia) - Novak Djokovic ha iniziato il nuovocome aveva chiuso il 2023, vincendo. Il fenomeno serbo sta partecipando con la Serbia alla ...della partita - ha spiegato il serbo - So...Vediamo quali sono i prodotti che sicuramente, nel corso del 2024, Apple non lancerà nei negozi. Non c'è solo iPhone SE4.Quest'anno i saldi partono il 3 gennaio in Valle d'Aosta. Ecco alcuni consigli per risparmiare e per fare shopping.