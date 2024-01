L’agente svela in diretta | “Il Napoli sta seguendo un difensore in Premier League”

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 2 gennaio 2024) La rivelazione incoglie di sorpresa i tifosi delto infatti un profilo appartenente allafinito nel mirino degli azzurri. In otticail calciomercato sembrerebbe essersi finalmente sbloccato, dopo le odierne news in grado di mandare gli azzurri pian piano in orbita. Di poche ore fa, infatti, l’annuncio inerente Pasquale Mazzocchi, ufficiosamente divenuto un nuovo membro della rosa partenopea in attesa delle visite mediche e dell’annuncio ufficiale. Quasi sullo stesso binario viaggia dunque Lazar Samardzic, ad un passo dalla firma con ilmentre la società campana è ormai ad un passo dal definitivo accordo con l’Udinese. Come se non bastasse, ecco smuoversi le prime carte inerenti alcentrale ...