L’agente di Nonge a CM | 'Pogba l’ha preso sotto la sua ala Spero debutti in Coppa Italia Mercato? A gennaio…'

Con il centrocampista francese si è anche creato un rapporto speciale, come ci ha raccontato in esclusivadi, Grace Diamouangana. Leggi'intervista qui di seguito. Come sta andando'...Con il centrocampista francese si è anche creato un rapporto speciale, come ci ha raccontato in esclusivadi, Grace Diamouangana. Leggi'intervista qui di seguito. Come sta andando'...