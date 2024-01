L' agente di Dragusin | ' Non parlerei mai male della Roma'

l’agente di Dragusin esce allo scoperto: «Lui punta alle top come Milan e l’Inter». Le parole di Florin Manea Florin Manea, agente di Dragusin , ... (calcionews24)

Dragusin - c’è il Tottenham su di lui. L’agente : «Va via per un club importante - come uno di Premier»

Dragusin, difensore del Genoa, è oggetto di interesse per tanti club, tra cui il Napoli, che è in emergenza in difesa a causa dei vari ... (ilnapolista)