L’agente di Dragusin | «Non è convinto di lasciare Genova a metà stagione Il Tottenham…»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 2 gennaio 2024) Florin Manea, procuratore del difensore del Genoa Radu, ha parlato ai microfoni di TV Play del futuro del suo assistito Florin Manea, procuratore del difensore del Genoa Radu, ha parlato ai microfoni di TV Play del futuro del suo assistito. IL FUTURO DI– «Da quando faccio questo lavoro non ho mai conosciuto un ragazzo come lui. Non gli interessano i soldi, vuole fare una grande carriera. Il Napoli non mi ha contattato. Non èdi. Secondo me è perfetto per giocare in Inghilterra, il suo sogno è arrivare in Premier. Radu non sente la pressione, prima della partita dell’Inter mi ha detto che la pressione lo fa stare meglio. Non abbiamo visto alcuna offerta del Tottenham: se poi si ...