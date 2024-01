La stretta di Macron contro l’Islam radicale Stop agli imam che arrivano dall’estero

(Di martedì 2 gennaio 2024) D’ora in poi i religiosi musulmani devono accettare i principi della Repubblica, l’uguanza tra uomo e donna e non strumentalizzare la fede per fini politici

Incontro Meloni -, patto comune sui migranti. Sì di Berlino al nuovo diritto di asilo ... Più licenze taxi esugli algoritmi dei voli I comuni potranno rilasciare, gratuitamente o a ...Più complesso il rapporto con il presidente francese, con cui entra in rotta di collisione ...Piantedosi nel mirino - la conferenza stampa tenuta a marzo per annunciare una nuovasui '...D’ora in poi i religiosi musulmani devono accettare i principi della Repubblica, l’uguaglianza tra uomo e donna e non strumentalizzare la fede per fini politici ...ROMA, 31 DIC - La rielezione di Donald Trump nel 2024 potrebbe "porre fine alla democrazia americana come la conosciamo". E' quanto sostengono tre donne che hanno lavorato per lui alla Casa Bianca dur ...