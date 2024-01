La stagione dei parametri Zero

Il suo appello alla tifoseria giallorossa è da leggere perciò come una mossa disperata per rovesciare l'isolamento in cui sembra volerlo schiacciare l'inerziaFriedkin. Qualche investimento di ...... servono 60 milioni a gennaio per il cambio di magliaMartin Zubimendi è unoprincipali artefici ... Hakan Calhanoglu (LaPresse) - Calciomercato.itDopo l'ottimo campionato nella scorsa, i ...L’ Inter con Buchanan ha probabilmente aperto e chiuso il suo mercato, la Juve rischia di non poterlo aprire, costretta com’è a vendere, prima di comprare. Per il Napoli e il Milan sarà una campagna ...Ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, sta per partire la nuova stagione contrattuale. Qual è l’obiettivo di questa tornata al di là della ...