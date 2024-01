La routine quotidiana del padre di ChatGPT include sonniferi e meditazione

Leggi su giornaledellumbria

(Di martedì 2 gennaio 2024) (Adnkronos) – Sam Altman, amministratore delegato di OpenAI, è una delle personalità emergenti del mondo della tecnologia. la sua creatura, la IA generativa, è stata uno dei protagonisti dell’anno appena conclusp. Il segreto del successo di Altman potrebbe essere nascosto nella sua, un mix di pratica e filosofia di vita svelato da un articolo su Business Insider. La giornata di Altman inizia e finisce con la, un rituale che considera essenziale per centrare se stesso e impostare un tono positivo per il giorno. Inoltre, pratica il digiuno intermittente e si limita a bere solo espresso al mattino, una scelta che, oltre a favorire la soppressione dell’appetito, porta anche benefici per la salute. La mattina è anche il momento in cui si concentra sulle attività più produttive, ...