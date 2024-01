La provocazione può essere una strategia per farsi conoscere

Leggi su nonewsmagazine

(Di martedì 2 gennaio 2024) In questo inizio di autunno è impossibile sfogliare un giornale, o aprire un social network, senza imbattersi in alcuni personaggi che sono molto diversi tra loro per professione, età e orientamento politico, ma sono accomunati da una caratteristica: un’attitudine apertamente provocatoria. Morgan (Marco Castoldi). Eclettico e anticonformista, è per definizione il “ribelle” nel panorama musicale italiano. Numerose le polemiche che l’hanno coinvolto negli anni, anche costandogli la partecipazione a due Festival di Sanremo (nel 2010, per aver dichiarato di aver fatto uso di cocaina, e nel 2020, per il litigio con Bugo). Stavolta è finito nell’occhio del ciclone per gli insulti (anche omofobi) rivolti al pubblico del suo spettacolo su Franco Battiato a Selinunte. Roberto Vannacci. Generale dell’esercito, già impegnato in varie missioni all’estero (Somalia, Iraq, Bosnia, Libia, ...