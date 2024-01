' La portalettere' il romanzo più venduto del 2023

(Di martedì 2 gennaio 2024) Palermo, 2 gen. (Adnkronos) - Con oltre 350 mila copie vendute, 'La', l'esordio di Francesca Giannone, pubblicato dalla Casa editrice Nord è ilpiùin Italia nel. E' anche il secondo libro piùdell'anno.vincitore del Premio Bancarellae del premio “Amo questo libro” assegnato dai librai delle librerie Giunti, il libro è in corso di traduzione in 19 paesi. I diritti sono stati acquisiti da Lotus production, una società di Leone Film Group. La trama: Salento, giugno 1934. A Lizzanello, un paesino di poche migliaia di anime, una corriera si ferma nella piazza principale. Ne scende una coppia: lui, Carlo, è un figlio del Sud, ed è felice di essere tornato a casa; lei, Anna, sua moglie, è bella come una statua greca, ...

