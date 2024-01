La pistola | lo stub | l’indagine su Pozzolo | cos’è successo nella sparatoria alla festa di Capodanno con Andrea Delmastro

(Di martedì 2 gennaio 2024) Il deputato di Fratelli d’Italia Emanueleè stato ascoltato dalle 2 alle 9 del mattino sulla vicenda del colpo partito dsuache ha ferito un 31ennedidia Rosazza. Ma si sarebbe rifiutato di sottoporre i suoi vestiti al test dello. Che avrebbe permesso di accertare la presenza di eventuali tracce di polvere da sparo. «Non mi lasciavano da solo neanche per pisciare», avrebbe detto secondo quanto riporta Il Fatto Quotidiano. Avrebbe opposto l’immunità parlamentare, che protegge deputati e senatori da perquisizioni personali. Mentre secondo La Stampa avrebbe rifiutato di sottoporsi a qualsiasi test. E quindi per ricostruire l’accaduto saranno decisive le testimonianze ...

