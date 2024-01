La parola che Mattarella non ha detto

Antonio Ricci , padre di "Striscia la Notizia", in un colloquio con il settimanale Gente è torna to sul caso Giambruno , so speso da Mediaset e ... (247.libero)

Antonio Ricci : “Il caso Giambruno? Ho agito in buona fede” Antonio Ricci torna a parlare dei fuorionda di Andrea Giambruno mandati in onda da ... (tpi)

Unabisogna spenderla anche sul Milanha un reparto difensivo falcidiato dagli infortuni. Il rientro di Mattia Gabbia è una soluzione immediata per tamponare l'emergenza ma tutti sanno...Tutti all'inseguimento di Red Bull,a sua volta -di Max Verstappen - ha margine per migliorare alcune caratteristiche del progetto dominanteè stato la RB19. Ferrari e Mercedes saranno i team, al vertice,cambieranno ...Gino Cecchettin si affida all’agenzia di comunicazione che tratta scrittori e autori di fiction. Si tratta della Andrew Nurberg di Londra, la sua agente si chiama Barbara ...Sofia Goggia non raggiungerà mai Alberto Tomba. Almeno non crede. Parole sue, parole a La Repubblica dove ancora una volta si tiene stretta la sua vita privata. Nessuna parola su chi le ...