La Marca | “Hojbjerg operazione capolavoro Samardzic abile su calci piazzati e dalla media distanza”

Leggi su napolipiu

(Di martedì 2 gennaio 2024) Scopri le mosse di mercato del Napoli: il talento die le strategie per. Larivela il futuro azzurro nelomercato. Ilomercato si fa sempre più avvincente per il Napoli, con l’attenzione ora concentrata su un giovane talento proveniente dall’Udinese: il centrocampista Lazar. L’esperto avvocato Domenico Laha condiviso le sue prospettive durante un’intervista al programma “1 Football Club” su 1 Station Radio, sottolineando l’importanza di un colpo che potrebbe plasmare il futuro della squadra azzurra. Laha descrittocome un acquisto ideale, in sintonia con la politica societaria del Napoli. Il focus, secondo La, dovrebbe essere anche sulle abilità ...