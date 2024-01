La manovra del governo Meloni | più lavoro | fisco giusto | sanità e aiuti ai deboli

(Di martedì 2 gennaio 2024) di La Voce del Patriota. Meno tasse, più. La Camera ha approvato, in via definitiva, la legge di bilancio...

Lui, il Consigliere della Corte dei Conti Marcello Degni (per la verità Consigliere revisore solo per Lombardia e Regioni autonome) non ha ... (open.online)

Io sono fieralavoro fatto insulle pensioni dei giovani". Sull' accordo sul Patto di Stabilità , "sono soddisfatta almeno in parte. Chiaramente non è il Patto che avrei voluto io". I ......e ladiventa facile e precisa, poi c'è il sistema di correzione automatico dell'assetto sempre di Xenta e la timoneria steer by wire, anche questa di Xenta, con ritorno automaticotimone ...Scopri le ultime dichiarazioni di Giorgia Meloni su ambulanti, balneari, Africa, tasse bancarie e tanto altro. Il punto sulla conferenza.L’uscita social di Marcello Degni non è stata esattamente una fulgida dimostrazione di professionalità e opportunità. E la ...