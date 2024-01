La mamma fa 69 anni | Ronaldo le regala una Porsche

(Di martedì 2 gennaio 2024) UnaCayenne con tanto di fiocco rosso: questo il regalo che Cristianoha fatto aDolores in occasione del suo 69esimo ...

Per il decesso di Fabiana Alessi sono ora indagati due medici: per loro l'accusa è di omicidio colposo (ilgiornale)

Per il decesso di Fabiana Alessi sono ora indagati due medici : per loro l'accusa è di omicidio colposo (ilgiornale)

Ambra Angiolini ha pubblicato un post in cui augura un buon compleanno alla figlia Jolanda Renga . Le sue parole L'articolo Jolanda Renga compie 20 ... (novella2000)

Una Porsche Cayenne con tanto di fiocco rosso: questo il regalo che Cristiano Ronaldo ha fatto aDolores in occasione del suo 69esimo ...Articoli più letti Miriam Leon è diventata, l'annuncio: "È nato il nostro bambino" di Alessia ... ecco perché re Carlo l'ha invitata (dopo oltre trent') alla messa di Natale a Sandringham di ...L'ex attaccante della Juventus ha festeggiato i 69 anni della madre, regalandole a sorpresa una Porsche Cayenne da oltre 100mila euro ...Giocare a carte scoperte al primo appuntamento è una mossa un po' azzardata, ma nulla ha potuto fermare la concorrente di un programma televisivo in diretta in Spagna, ...