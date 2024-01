La guerra di Gaza arriva a Beirut Israele uccide un leader di Hamas

(Di martedì 2 gennaio 2024) Intorno alle sei del pomeriggio ora locale, ilpalestinese Saleh al Arouri e almeno altre cinque persone sono state uccise da un’esplosione in un ufficio

Putin ha visitato l’ospedale militare Vishnevskij e rivolgendosi ai militari ha detto che la situazione sul campo (in Ucraina) sta cambiando, gli ... (ilsole24ore)

Il primo giorno del 2024 ha portato con sé un'atmosfera di tensione e incertezza in Israele , con il primo ministro Benjamin Netanyahu che ha ... (ilfogliettone)

L'economia in crisi e il pressing occidentale consigliano a Israele un rallentamento di bombardamenti e operazioni di terra. Claudio Bertolotti ... (huffingtonpost)

Saleh al-Arouri è morto nell'attacco israeliano a Beirut. Numero due dell'ufficio politico di Hamas dal 2017, tra i fondatori delle Brigate Ezzedin al-Qassam (il braccio armato di Hamas) era considerato la 'mente' della strage del 7 ottobre ...