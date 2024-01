La giustizia troppo tardiva ha riabilitato il prof Fantozzi

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 2 gennaio 2024) Molti giudici sono incorruttibili, nulla può indurli a fare», diceva Bertolt Brecht nel descrivere l'implacabilità degli errori giudiziari. Ci piacerebbe entrare nella testa dei due pm di Firenze, Paolo Barlucchi e Luca Torto –gli stessi che inciamparono nel catastrofico accanimento giudiziario nei confronti di Matteo Renzi e famiglia, ridotto a fuffa e assoluzioni- e recitare loro, a mantra, la lezione di Brecht che, tra l'altro, era pure di sinistra ma dubitiamo avrebbe simpatizzato per Magistratura Democratica. E lì, nella mente ingombra di pandette e zelo accusatorio be' vorremmo capire se i due provino qualche forma di tormento e come potrebbero scusarsi con la famiglia. La famiglia, per capirci, di Augusto, tra i padri del diritto tributario, già rimpianto ministro dell'Economia e delle Finanze nei ...