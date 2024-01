La ginnastica della figlia di Serena Williams a 4 mesi

(Di martedì 2 gennaio 2024)è da poco diventata mammapiccola Adira Ohanian e, da brava atleta, tiene molto alla salute di sua. In un dolce video Instagram, l’ex campionessa di tennis ha mostrato la routine di “allenamento” che la neonata, di 4, svolge insieme alla sua sorellina di 6 anni, Olympia. “In questa famiglia ci alleniamo tutti”, ha scritto la tennista, 42 anni, a corredo del video, nel quale vediamo la sorella maggiore intenta a muovere la piccola. A supervisionare lac’è naturalmente mamma, che dà istruzioni allain francese: l’ex campionessa è infatti una poliglotta, e sta insegnando la lingua alla sua primogenita. Lainfantile è molto importante per i ...

Per le atlete della Vis Invicta è il momento della resa dei conti. Stasera alle 21.20 su Rai 2 va in onda la terza e ultima puntata di Corpo libero, ... (iodonna)

Castano chiaro, filiforme, tubino nero e scarpe datattiche: all'una del mattino di Capodanno entra nella fontana di Trevi con 'un balzo ...dovuto attendere a 'bordo vasca' la fine......famosiCapitale in maniera non consentita permane anche col nuovo anno. Era infatti passata da circa un'ora la mezzanotte quando una giovane turista 22enne - vestito nero, scarpe da...Il 2024 si apre carico di sfide da affrontare per la città di Latina. Tanti i temi in agenda, tante le emergenze e le attese. Il Messaggero ha interpellato nelle scorse settimane ...