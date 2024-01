La dieta ripristina-ormoni | -15 chili in 3 settimane? Poco credibile e non è supportata da prove scientifiche Il parere dell’esperto

(Di martedì 2 gennaio 2024) Ci avviciniamo al momento di archiviare le feste e scocca l’ora della. Magari è una promessa che ci siamo fatti a inizio anno, magari è l’ago della bilancia che urla vendetta, ma di certo addio manicaretti! Potrebbe essere l’ora dellahormone reset? Lanon è una novità assoluta ma comunque attrae, forse perché dura solo tree promette un dimagramento di ben 15 kg – irrealistico e anchesalutare: un dimagrimento sano dovrebbe aggirarsi sui 500-1000 g la settimana. L’ideatrice è la ginecologa americana Sara Gottfried, laurea ad Harvard e autrice best-seller per il New York Times (tra l’altro, ha scritto Donne, cibo e, Fioriti 2022). Da buona ginecologa, si occupa molto di: ...

...nella, per rimanere idratata durante lunghe giornate di allenamento e di gioco a tennis. Si tratta della Pedialyte , una bevanda elettrolitica che 'previene la disidratazione e......nella, per rimanere idratata durante lunghe giornate di allenamento e di gioco a tennis. Si tratta della Pedialyte , una bevanda elettrolitica che 'previene la disidratazione e...Cori Gauff, detta Coco, è la giovane tennista più promettente della sua generazione. Classe 2004 la statunitense ha vinto gli US Open, primo titolo in un torneo del Grande Slam. Coco ha svelato ...