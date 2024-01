La destra vola e vuole prendersi l' Ue | sondaggio-bomba | chi crolla

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 2 gennaio 2024) «Il pericolo delle destre!», tuonerebbero, anzi, tuoneranno i progressisti, se le proiezioni diventeranno realtà. Si votasse oggi per il parlamento europeo, stando all'elaborazione del sito specializzato Europeelects.eu, il gruppo Identità e Democrazia di cui la Lega è il partito più numeroso crescerebbe da 76 a 93 eletti: la stima varia da un minimo di 84 a un massimo di 98, dato quest'ultimo che sarebbe clamoroso. L'exploit del Rassemblement National di Marine Le Pen farebbe cadere dalla sedia gli opinionisti-maestrini dalla penna rossa: le “camicie nere”, anzi i “nazistacci” schizzerebbero da 19 a 27 eletti, primo partito per distacco, 9 seggi in più di Renaissance del presidente Emmanuel Macron. La Lega, in base ai numeri di Europeelects.eu, farebbe eleggere 8 rappresentanti. Una componente fondamentale di Identità e Democrazia (Id) è Alternative für Deutschland (AfD) che per i ...