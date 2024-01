La confessione “bomba” di Belen | “Confermo | Stefano De Martino mi ha tradito con…”

Leggi su dayitalianews

(Di martedì 2 gennaio 2024) Pubblicato il 2 Gennaio, 2024 In occasione delle festività natalizieha deciso di volare con i figli in Argentina per trascorrere qualche giorno spensierato. Eppure, anche dall’altra parte del mondo, la showgirl è stata capace di mettere sottosopra i social con i suoi post al vetriolo. C’è stata prima la furiosa lite con l’ex Antonino Spinalbese, con i due che si sono dati appuntamento in tribunale per l’affido della figlia Luna Marì. C’è però un altro sassolino nella scarpa diche si chiamaDe, che lei si è tolta sempre sui social con un lapidario commento che però ha confermato il tradimento del ballerino con un volto noto della tv. LadiDurante l’intervista a “Domenica In” in una recente puntata con Mara Venier l’argentina ...