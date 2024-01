La Biblioteca dei Sentimenti | più opinioni che libri

Leggi su davidemaggio

(Di martedì 2 gennaio 2024) Ladei(da Raiplay) Iaprono la mente, fanno riflettere e discutere. Ladei, il nuovo programma del primo pomeriggio di Rai 3, parte proprio da qui per parlare di. Le premesse sono buone, eppure, guardando il programma, qualcosa si perde. Isono solo il pretesto per innescare una discussione, aperta e pacata, su cosa sia un sentimento (felicità e seduzione sono le emozioni delle prime due puntate). Nel dibattito intervengono intellettuali e scrittori ma anche un parterre di giovani, forse con l’obiettivo di avvicinare le nuove generazione alla lettura. Alla conduzione, lo scrittore Maurizio De Giovanni e Greta Mauro. Quest’ultima quasi non pervenuta. La Mauro infatti ha un ruolo di conduttrice ...