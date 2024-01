La battutaccia di Padellaro contro Senaldi fa scattare il maxi-scontro in tv

Leggi su iltempo

(Di martedì 2 gennaio 2024) Si discute della vicenda legata ad Emanuele Pozzolo nella puntata del 2 gennaio di In Onda, talk show pre-serale di La7 che vede Luca Telese e Marianna Aprile alla conduzione. Nel corso della trasmissione Pietrorisponde ad Antonioche invoca un rimpasto di governo: “Cosa c'entra con Pozzolo, che non ha incarichi di governo? Un rimpasto non lo avrebbe toccato”. Il fondatore del Fatto Quotidiano sposta il tiro su altri argomenti anti-centrodestra: “Vogliamo fare l'elenco di tutte le cavolate a cui abbiamo assistito in questi ultimi mesi? Vogliamo parlare del Frecciarossa fermato alla stazione di Ciampino? Non la finiamo più. Perché invece di questa difesa patriottica non ammettete le cose?”. Il condirettore di Libero però non ci sta: “Quello che male ha fatto? Quel treno non ha perso un minuto. A te non piace Daniela Santanché ...