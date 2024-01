Kang | Marvel verso il recasting | ecco chi dovrebbe rimpiazzare Jonathan Majors

(Di martedì 2 gennaio 2024) Alcune indiscrezioni sostengono che laabbia già individuato un possibile nuovo interprete per il ruolo didopo l'uscita di scena di, dopo essere stato considerato colpevole di violenza domestica, è stato licenziato dalla Disney e i vertici dellasembra abbiano già individuato un possibile sostituto. L'attore avrebbe dovuto essere un importante tassello della prossima fase del MCU in cuisarà il villain da sconfiggere, tuttavia quanto accaduto con l'ex fidanzata Grace Jabbari ha portato alla sua esclusione dai prossimi progetti cinematografici e televisivi tratti dai fumetti. Il primo nome preso in considerazione Una recente indiscrezione condivisa da Daniel Richtman sostiene ora che una delle ...

Jonathan Majors , conosciuto per il ruolo di Kang Il Conqui stato re nel film Marvel Ant-Man and the Wasp: Quantumania e nella serie TV Loki, è stato ... (news.robadadonne)

Se la Marvel sta licenziando Jonathan Majors , in quanto è stato giudicato colpevole di aggressioni e molestie, il personaggio di Kang è in bilico. ... (movieplayer)

Jonathan Majors fuori dalla: il possibile addio ail Conquistatore è un'opportunità Le voci riguardanti il futuro del film Il film Avengers: TheDynasty potrebbe inoltre subire ...Colman Domingo " visto nella serie Fear the Walking Dead " prenderà il posto di Jonathan Majors e sarà il nuovo ...Alcune indiscrezioni sostengono che la Marvel abbia già individuato un possibile nuovo interprete per il ruolo di Kang dopo l'uscita di scena di Jonathan Majors.Ecco tutto quello che sappiamo attualmente su Marvel What If 3, la terza stagione dell'acclamata serie tv animata MCU.