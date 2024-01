Italiani | malati di troppe medicine

(Di martedì 2 gennaio 2024) Lo Stato italiano spende oltre 23 miliardi di euro in farmaci. Spesso inutili. Qualcuno ci guadagna, ma non è la nostra salute. «Sogniamo di produrre farmaci per le persone sane». L’aveva anticipato, oltre quarant’anni fa, Henry Gadsen, allora direttore generale di una delle più grandi aziende farmaceutiche, la Merck. E bisogna dire che ci sono riusciti benissimo. Talmente bene che, a forza di prendere farmaci, le persone sane di ammalano pure. Ma chi può fermare la macchina di Big Pharma? «Tutta l’informazione ai medici deriva da chi vende farmaci», ha denunciato il farmacologo Silvio Garattini, «come pure quasi tutta la ricerca sui farmaci è fatta dall’industria farmaceutica. Manca una ricerca indipendente per determinare l’efficacia e la tossicità dei farmaci». In effetti: che cosa importa se i farmaci fanno bene o male? L’importante è venderli... E così le vendite dei farmaci ...

