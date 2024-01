Italia fuori rotta | è tempo di bilanci e nuove sfide

(Di martedì 2 gennaio 2024) (Adnkronos) – L’non è più su un sentiero di sostenibilità. Arretra rispetto agli obiettivi dell’Agenda 2030 e accumula ritardi soprattutto da un punto di vista normativo. Serve cambiaree mettere in campo una strategia nazionale per accelerare la transizione ecologica del paese. A tirare le somme di un 2023 poco green è Enrico Giovannini, direttore scientifico di Asvis, Alleanzana per lo sviluppo sostenibile che all’Adnkronos spiega anche quali sono ledel prossimo anno. In particolare, spiega Giovannini, “su 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 l’peggiora su sei punti rispetto al 2010, andando esattamente in direzione opposta ai sistemi della povertà e al disastro degli ecosistemi, sia marini che terrestri. Su altri 8 obiettivi invece registriamo ...

Chi era presente mi ha raccontato che Pozzolo aveva tiratol'arma, una pistola grande quanto ... Che si sia trattato di una fatalità - trapela da Fratelli d', nessuno lo mette in dubbio. Né ......quanto accaduto in un caso politico per attaccare Fratelli d''. Delmastro: 'Non mi sono accorto di nulla' Il sottosegretario Delmastro ha comunicato che lui al momento dello sparo eranel ...Tra i temi trattati dall'allenatore toscano, la crescita di alcuni giovani azzurri, tra cui il romanista Edoardo Bove e l'ex giallorosso Riccardo Calafiori: "Sono venuti fuori Kayode, Ranieri, ...L'emergenza difensiva tiene banco in casa giallorossa in vista del match contro la Cremonese. A centrocampo torna titolare Pellegrini ...