Italia-Francia in tv | data | orario | canale e diretta streaming United Cup 2024

Leggi su sportface

(Di martedì 2 gennaio 2024) L’affronta lanella seconda partita del girone dellaCup, in programma dal 29 dicembre al 7 gennaio. Dopo il confronto con la Germania, gli azzurri tornano in campo per un confronto decisivo ai fini dell’accesso alla fase a eliminazione. A difendere i colorini saranno sempre Lorenzo Sonego e Jasmine Paolini, determinati a dare il 100% per regalare all’una vittoria. Come di consueto, si parte con i due incontri di singolare: in chiusura, infine, il match di doppio misto.-GERMANIACUP Mercoledì 3 gennaio – dalle ore 00:30 Lorenzo Sonego (ITA) vs. Adrian Mannarino (FRA) Jasmine Paolini (ITA) vs. Caroline Garcia (FRA) doppio misto PROGRAMMA E COPERTURA TV CALENDARIO ...