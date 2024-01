Israele trattiene nei suoi cimiteri e obitori 450 corpi di palestinesi uccisi | di alcuni occulta anche il nome

I ministri del gabinetto di sicurezza di Israele hanno votato per trasferire i fondi fiscali raccolti per l'Autorità Palestinese a Ramallah, ma hanno ... (247.libero)

Secondo la Campagna nazionale per il recupero dei corpi delle vittime della guerra araba e palestinese, 450 corpi sono conservati nei cimiteri e negli obitori israeliani. Ciò comprende: 256 nei "...Non solo il mese scorso è scoppiato il conflitto trae Hamas, ma i tentativi da parte russa ... A tal proposito Suor Elisabetta, 30 anni, anche lei proveniente da Zhytomyr, nonun ...L’Alto Commissariato Onu per i diritti umani lo ha definito in passato “campione dei diritti in Palestina” e si è più volte preoccupato della sua sicurezza, dopo le testimonianze sulle aggressioni e ...Un convoglio con aiuti umanitari di ritorno dal nord della Striscia di Gaza è finito sotto il fuoco israeliano. Lo ha denunciato l'Unrwa, l'Agenzia delle Nazioni Unite che si occupa dei rifugiati ...