Israele | primi soldati via da Gaza Hamas propone accordo | bocciato

(Di martedì 2 gennaio 2024) (Adnkronos) –ritira alcuni reparti e mezzi militari daper una nuova fase della guerra con. Le forze di difesa (Idf) hanno annunciato il ritiro di 5 brigate dalla Striscia: 3 saranno impegnate in attività di addestramento e 2 di riservisti verranno provvisoriamente congedate. Le decisioni non modificano l'approccio generale: la guerra

Ieri sono stati liberati 13 ostaggi israeliani nelle mani di Hamas dallo scorso 7 ottobre, in base all’accordo di cessate -il- fuoco entrato in ... (open.online)

Dopo gli attacchi di Hamas condotti lo scorso 7 ottobre,ha disposto l'evacuazione dei ... Secondo le autorità israeliane, ia tornare alle proprie case potranno essere gli abitandi di ...La riforma limitava fortemente i poteri della Corte Suprema stessa: neimesi del 2023, prima ... ha scritto che "lo Stato diha bisogno di rafforzare la sua componente democratica", e che ...Hamas, come sottolinea il Times of Israel, il 7 ottobre è penetrato per 22 km nel territorio israeliano. Gli attacchi più violenti, però, si sono verificati nella fascia a 3-4 km dal confine. Nelle ...Inizia un altro anno di guerra nella Striscia. Israele si attrezza per una guerra lunga che concluda le operazoni su larga scala nel primo trimestre di quest’anno e – occupata per allora tutta Gaza no ...