Israele | la Corte Suprema boccia la riforma della giustizia di Netanyahu | no alla legge che depotenziava i poteri dell’organo

(Di martedì 2 gennaio 2024) Un passo indietro non da poco per i progetti die del suo governo. Laisraeliano ha annullato un elemento chiave, l'emendamentocosiddetta 'Clausola di ragionevolezza' che il governo aveva qualificato come unafondamentale,. Ben otto

Qualche mese fa Israele era un paese in protesta. I cittadini con diligenza e tenacia scendevano in strada per manifestare contro la riforma della ... (ilfoglio)

Questa clausola, introdotta dallasuprema negli anni Ottanta, è stata per decenni uno dei principali contrappesi al potere del governo in, dove non esiste una Costituzione formale ma ...Intanto, secondo i media israeliani, il governo è pronto a presentarsi davanti allainternazionale dell'Aja per difendersi dall'accusa di genocidio. Per approfondire Il gioco delle ombre di ...Guerra Israele - la diretta di oggi martedì 2 gennaio. Severa battuta d'arresto per la riforma della giustizia lanciata un anno fa dal governo di Benyamin Netanyahu nel tentativo ...Prevede un indebolimento del potere giudiziario e per l'opposizione è un pericolo per la democrazia, ma con la guerra è stata in parte accantonata ...