Israele - Hamas in guerra | le notizie di oggi | Drone israeliano colpisce a Beirut | «Ucciso un dirigente di Hamas»

02 gen 13:39 Israele , Gallant : "Falsa la sensazione che stiamo per fermarci" 'La sensazione secondo cui noi staremmo per fermarci non è giusta. Se ... (247.libero)

Ma mentre ritira alcune brigate dalla Striscia per realizzare azioni più mirate controprepara una nuova fase della guerra che durerà 'almeno sei mesi'. Il governo ha anche assicurato ...02 gen 12:00 Ostaggi, nuova proposta dimala respinge Secondo due funzionari israeliani e una fonte a conoscenza della proposta, domenicaha presentato a, attraverso ...Fase caldissima della guerra in Medio Oriente, che dal 7 ottobre sta vivendo una escalation di violenze e ritorsioni impressionate. Un'esplosione oggi pomeriggio ha scosso il quartiere Msharafieh, all ...Russia, Ucraina, Hamas, Israele, Cina, Usa: abbiamo un mondo in crisi. Questo emerge in maniera più eclatante ma è noto come i conflitti sono molto più numerosi e la via dello scontro prevale come ...