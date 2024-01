Israele - Hamas in guerra | le notizie di oggi | Drone israeliano colpisce a Beirut | «Ucciso il numero 2 di Hamas»

02 gen 13:39 Israele , Gallant : "Falsa la sensazione che stiamo per fermarci" 'La sensazione secondo cui noi staremmo per fermarci non è giusta. Se ... (247.libero)

Le notizie di martedì 2 gennaio sul conflitto tra Israele e Hamas , in diretta: un'esplosione ha scosso Beirut , in un quartiere considerato una ... (corriere)

"I colloqui a cinque tra Egitto, Qatar, Stati Uniti,vanno avanti, ma finora non è stato raggiunto alcun accordo", hanno dichiarato le fonti, aggiungendo che i colloqui hanno "...Haniyeh, 'aperto' ad un unico governo per Gaza e la Cisgiordania Il capo di, Ismail Haniyeh , ha detto di essere aperto a un'unica amministrazione palestinese per governare Gaza (a oggi ...Un gruppo di sopravvissuti al pogrom antisemita del 7 ottobre ha fatto causa allo Stato israeliano: i massacri dei terroristi islamici nei kibbutz e al rave musicale Supernova potevano essere ..."Aperti a governo unico palestinese per Cisgiordania e Gaza". Hamas libererà gli ostaggi israeliani a Gaza soltanto alle sue "condizioni". Così, in un discorso televisivo, il leader del gruppo fondame ...