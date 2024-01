Israele - Hamas in guerra | le notizie di oggi | Drone israeliano colpisce a Beirut | «Ucciso il numero 2 di Hamas» Idf | «Siamo in stato di allerta elevato»

Lo ha annunciato l’emittente televisiva del gruppo Hezbollah in Libano: in totale morte 5 persone. Uccciso anche Kalil Al Hayya, alto funzionario e ... (huffingtonpost)

Da un lato c'è il piano delle relazioni internazionali, tenuto apertamente equidistante da Kiev e Mosca come da, con il Papa latinoamericano capace di ribaltare la "politica estera" ...Le forze di Difesa israeliane (Idf) hanno rivendicato di aver conquistato una roccaforte dinel centro della zona residenziale di Gaza City. In una nota l'Idf spiega che nel quartiere di Sheikh ...La raccolta firme è partita da Milano. Chiede la condanna di “un piano studiato per oltraggiare”, documentato dalle testimonianze choc e dall’ultima inchiesta giornalistica del New York Times ...19.20 Raid su Beirut,ucciso numero 2 di Hamas Il vicecapo del politburo di Hamas, Sa- leh Al-Arouri, è stato ucciso in un at- tacco israeliano nel sobborgo di Beirut Al-Arouri, 57 anni, era consi ...