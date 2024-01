Israele - Hamas in guerra | le notizie di oggi | Drone israeliano colpisce a Beirut | «Ucciso il numero 2 dell' ufficio politico di Hamas»

Lo riferiscono fonti della sicurezza di Hezbollah.riunisce il gabinetto di guerra. La Wafa afferma che 15 civili palestinesi sono stati uccisi e diversi altri feriti in un bombardamento israeliano ieri sera a Deir el - BalahMa l'esercito pensa che sarà impegnato in combattimenti a Gaza per l'intero anno', ha detto il portavoce militare di. Nel frattempo un drone israeliano ha colpito un ufficio dia Beirut,...Russia, Ucraina, Hamas, Israele, Cina, Usa: abbiamo un mondo in crisi. Questo emerge in maniera più eclatante ma è noto come i conflitti sono molto più numerosi e la via dello scontro prevale come ...Un gruppo di sopravvissuti al pogrom antisemita del 7 ottobre ha fatto causa allo Stato israeliano: i massacri dei terroristi islamici nei kibbutz e al rave musicale Supernova potevano essere ...