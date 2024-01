Israele colpisce a Beirut Ucciso il numero due di Hamas | chi era al-Arouri

(Di martedì 2 gennaio 2024) Lo ha annunciato l’emittente televisiva del gruppo Hezbollah in Libano: in totale morte 5 persone. Uccciso anche Kalil Al Hayya, alto funzionario e membro del politburo

DIRETTA Israele , tutti gli aggiornamenti in tempo reale in merito a quello che si sta verificando nel Paese del Medio Oriente e non, oramai arrivato ... (notizie)

Le notizie di martedì 2 gennaio sul conflitto tra Israele e Hamas , in diretta: un'esplosione ha scosso Beirut , in un quartiere considerato una ... (corriere)

Dopo la notizia, Hamas ha assicurato che l'assassinio del suo numero due in un attacco a Beirut attribuito anon mettera' in ginocchio la "resistenza". "I codardi omicidi compiuti dall'...ufficio Hamas a sud Beirut, 4 morti Un drone israeliano ha colpito un ufficio di Hamas nella periferia meridionale di Beirut uccidendo quattro persone. Lo ha riferito l'agenzia di ...Le forze navali, in collaborazione con l'Aeronautica e le forze di terra delle Forze di difesa israeliane (Idf), hanno eliminato ...Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno confermato di aver effettuato degli attacchi in Siria durante la notte, "in risposta al ...