Israele | Avanti con i combattimenti per tutto il 2024 - Ucciso a Gaza un capo di Hamas che guidò l' attacco del 7 ottobre

DIRETTA Israele , tutti gli aggiornamenti in tempo reale in merito a quello che si sta verificando nel Paese del Medio Oriente e non, oramai arrivato ... (notizie)

Ora altre cinquanta famiglie, che lavoravano a, hanno perso l'impiego perch non possono ... Finora ci hanno aiutato le mie figlie, ma non so quanto potremo andare. Tanti vicini hanno ...02 gen 00:57 Libano, Hezbollah: 4 combattenti uccisi da raidHezbollah afferma che quattro sui combattenti sono rimasti uccisi ieri nel sud del Libano, colpito a inizio giornata da ...Inizia un altro anno di guerra nella Striscia. Israele si attrezza per una guerra lunga che concluda le operazoni su larga scala nel primo trimestre di quest’anno e – occupata per allora tutta Gaza no ...Via al ridispiegamento: in uscita 5 brigate, più forze al Sud Usa e Gb contro gli Houthi. L'Iran schiera una nave da guerra ...