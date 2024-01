Isee 2024 | come cambia | nuovo modello di calcolo Assegno inclusione e Irpef dei figli | le novità del Dsu

novità in arrivo per i Viaggi di istruzione . Con la direttiva n.6 del 3 aprile, stanziamento di 50 milioni di euro per supportare studenti ... (orizzontescuola)

... 5.500 euro per le ibride plug - in e 1.500 euro per la terza fascia (6.875 euro conridotto). Incentivi auto, le elettriche coinvolte In base ai parametri specificati, nella prima fascia ...Il 1° gennaio delè entrato in vigore l'assegno di inclusione (ADI), uno dei due sussidi introdotti lo scorso ... L'assegno di inclusione è un contributo rivolto ai nuclei familiari con un(un ...Le cifre più elevate sono destinate a persone fisiche con Isee inferiore a 30.000 euro, mentre le riduzioni decrescono per persone fisiche e giuridiche senza restrizioni, pur mantenendo un notevole ...Isee, si cambia. Dal 1° gennaio novitòà per il modello di Dichiarazione Sostitutiva Unica (Dsu), lo strumento principe per il calcolo dell'Indicatore della Situazione ...