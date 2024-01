Inzaghi dopo Buchanan ritrova gli esterni titolari! Dumfries OK | Dimarco quasi – CdS

Leggi su inter-news

(Di martedì 2 gennaio 2024) Fin dall’inizio della stagione gliper l’Inter hanno rappresentato un valore aggiunto fondamentale. Successivamente infortuni e stanchezza hanno compromesso le loro prestazioni. Come spiegato dal Corriere dello Sport, Denzelsi è rivisto contro il Genoa, mentre Federicoè pronto a rientrare.TI – Se Denzelsi è riaffacciato sul campo a Genova nei dodici minuti conclusivi, oggi ad Appiano se ne saprà di più sulle condizioni di Federico. L’esterno mancino si era fermato prima di Natale, a ridosso del match con il Lecce per un risentimento muscolare all’adduttore della coscia sinistra. L’italiano,esser diventato titolare in Nazionale ed essere entrato nella formazione ideale dell’ultima ...