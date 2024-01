Inviato direttamente da Satana | cosa fa?! | Affari Tuoi senza precedenti | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 2 gennaio 2024)non smentisce mai le aspettative. Nel gioco dei pacchi di Amadeus ci sono sempre i colpi di scena. C'è chi per paura accetta un'offerta molto bassa e chi di fatto tenat fino all'ultimo il colpo per fare bottino pieno. Ma c'è anche chi, tra i concorrenti sceglie di rifiutare offerte importanti che avanza il dottore sperando fino all'ultimo di fregare la sorte. Ed è quello che è accaduto nell'ultima puntata. Massimo, il concorrente che ha sfidato i pacchisti nella puntata di lunedì 1 gennaio insieme alle sue due figlie, ha giocato la sua partita in modo fin troppo spregiudicato. Alla fine dei tiri è rimasto con un pacco con zero euro e uno da 300mila. Ma è qui che c'è il colpo di scena. Il concorrente ha rifiutato un'offerta da 72mila euro da parte del dottore. E così è stato subito travolto dalle critiche perché a fine gara è rimasto con il ...