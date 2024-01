Inter-Verona | seduta mattutina per i ragazzi di Baroni | il report allenamento

(Di martedì 2 gennaio 2024) Prosegue l’avvicinamento a, match valido per la 19ª giornata del campionato di Serie A. Ildella squadra di Marco– A seguire il comunicato pubblicato sul sito dell’Hellas. “Oggi, martedì 2 gennaio, allo Sporting Center ‘Paradiso’, i gialloblù hanno svolto unadi. Di seguito il: forza in palestra, agilità e lavoro tattico. Domani, mercoledì 3 gennaio, è in programma unadi, a porte chiuse“. Fonte: Hellas.it-News - Ultime notizie e calciomercato ...

