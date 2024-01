Inter | nuova scadenza dei contratti dopo i rinnovi | ecco tutte le date

Leggi su inter-news

(Di martedì 2 gennaio 2024) Iinper l’non sono più troppi ma ledi fine rapporto sono diverse per i venticinque calciatori oggi in rosa. Cinque, nello specifico. L’urgenza dovrebbe essere per la data più imminente, in realtà la prossima firma non è per evitare il rischio parametro zero– Gli ultimi tre prolungamenti del 2023 in casadanno vita a una serie di. Attesi da tempo e finalmente in arrivo. L’non si ferma al trio formato da Matteo Darmian, Federico Dimarco ed Henrikh Mkhitaryan ma aprirà il suo 2024 con la firma più importante. Quella del capitano Lautaro Martinez, che aggiornerà la data dide suo attuale contratto. A fine stagione, ...