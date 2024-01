Inter | Marotta ricorda la scorsa Champions League | “Cavalcata inaspettata ma meritata | amaro in bocca per la finale”

(Di martedì 2 gennaio 2024)venuto ai microfoni di Rai Sport in occasione della trasmissione “Un anno di sport”, l’amministratore delegato dell’Beppehato ladiraggiunta nellastagione: “E’ stata unatrionfale,ma straordinariamentepoiché arrivata grazie alle vittorie ottenute contro avversarie di tutto rispetto. Resta il rammarico, com’è normale che sia, per aver perso unaper 1-0, ma il margine rispetto al City è stato ridotto grazie a una prestazione alla pari. Onore ai vincitori; noi abbiamo disputato unache ci ha lasciato l’inma anche la ...

Come a voler arginare le polemiche prima ancora che potessero prendere il largo, così Francesco Acerbi non ha perso tempo e si è... (calciomercato)

Bucchioni viene Inter pellato sulla posizione di Marotta in relazione al tema Decreto Crescita e spiega perché non si trova d’accordo. Il ... (inter-news)

Un mese di gennaio che potrebbe portare a una piccolissima, ma importante, rivoluzione in casa della prima della classifica di Serie A. I nerazzurri ... (metropolitanmagazine)

L' Inter guarda al 2024 con ottimismo ma non dimentica un 2023 da protagonista con una Champions League sfiorata nella finale di Istanbul,... (calciomercato)

Alvaro Morata , attaccante dell’Atletico Madrid, in una lunga intervista concessa al quotidiano spagnolo AS, ha parlato dell’Inter, avversaria dei ... (inter-news)

Manca ormai soltanto l'ufficialità per sancire il primo colpo di questo Calciomercato di gennaio per l' Inter : dal Bruges arriverà l'esterno destro ... (247.libero)

... centravanti dell'Atletico Madrid, ha rivelato una trattativa molto ben avviata con l'prima del colloquio con Simeone 'Sono stato davvero ad un passo dall': i primi colloqui con...E il profilo di Muriel, già qualche anno fa sotto la lente di- può stuzzicare l'per completare l'attacco di Inzaghi in vista della prossima stagione. Gli uomini mercato nerazzurri ...Alvaro Morata, intervistato da As, ha ammesso: "Sono stato vicino all'Inter. Marotta mi ha preso alla Juventus e abbiamo sempre avuto un ottimo rapporto. Fortunatamente avevo molte opzioni, ma quando ...Beppe Marotta, ad dell'Inter, si guarda indietro ricordando la finale di Champions persa: "Onore ai vincitori, ma abbiamo disputato una Champions che ci ha lasciato l'amaro in bocca ...