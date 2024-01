Inter-Juventus | sarà anche una questione di km percorsi – CdS

(Di martedì 2 gennaio 2024)senza ombra di dubbio, lo spartiacque per il prossimo scudetto. Con l’a caccia della seconda stella, dall’altro lato ladi Massimiliano Allegri che punta a vincere un tricolore atteso tre anni, spiega il Corriere dello Sport. DUELLO – Il duello tra, per la vittoria dello scudetto 2023/2024, passeràdai chilometri fatti tra le due squadre e un’attesa ricca di impegni prima del derby d’Italia in programma a febbraio a San Siro, spiega il Corriere dello Sport. A decidere il tuttol’inverno. Sì, la stagione. Da giovedì 4 gennaio, giorno di-Salernitana per gli ottavi di Coppa Italia, a domenica 17 marzo, quando si giocheranno ...

Moratti si augura un 2024 di rilievo per l’Inter, che vede più forte della Juventus. L’ex presidente, in collegamento con Radio Radio – Lo Sport nel ... (inter-news)

TORINO - No, non sarà "soltanto" un ottavo di finale di Coppa Italia . Vuoi perché allaogni trofeo ha il proprio peso specifico. Vuoi perché, in una stagione caratterizzata dall'...die ...Sono 16 le squadre che almeno una volta hanno vinto il torneo: al comando, per numero di titoli vinti, troviamoa quota 14, Roma e(i neroazzurri detentori del titolo, vinto lo scorso ...Dall'apertura del mercato invernale 2024 fino ai colpi di Inter e Napoli: tutte le principali novità di giornata sulla Juve ...Il regista, squalificato per domenica in campionato, pronto a trascinare i bianconeri ai quarti. Allegri pensa a un'altra Juventus ...